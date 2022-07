Polski fetysz narodowy. Podobno 100 lat temu wszyscy mężczyźni nad Wisłą podzielali tę intymną obsesję

Doktor Klinger starał się pisać o tym, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami sypialń w sposób przystępny i otwarty. Jak na czasy międzywojnia był człowiekiem bardzo nowoczesnym. Nie piętnował odmienności i nie próbował obsesyjnie nakazywać, co w łóżku jest dozwolone, a co nie.