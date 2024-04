Polski paradoks: prawo zabrania wykonania sterylizacji, nawet jeśli kobieta jej chce

Do sterylizacji, jak do każdego zabiegu inwazyjnego, istnieją przeciwwskazania. To m.in. ciąża, połóg (do 6 tygodni po porodzie), nieustabilizowane choroby przewlekłe, zaburzenia krzepnięcia krwi, aktywna infekcja, stany zapalne miednicy mniejszej. Możliwe powikłania po salpingotomii to ciąża pozamaciczna, ponowna drożność jajowodów (w rzadkich przypadkach może dojść do ich spontanicznej regeneracji, co mogłoby skutkować zajściem w ciążę) czy powikłania związane z samym zabiegiem.