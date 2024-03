Kotula skrytykowała Agatę Dudę. Porównała ją do Marii Kaczyńskiej

O swoich wrażeniach ze spotkania opowiedziała również w programie "Tak jest". - Brakuje głosu pierwszej damy, głosu matki, żony, byłej nauczycielki, co też jest ważne, bo to osoba, która pracowała z dziećmi i młodzieżą. Przypominam, że nawet pierwsza dama, Maria Kaczyńska, kiedy trzeba było usiąść do rozmów, padały w jej kierunku nieprzyjemne słowa, zdobyła się na odwagę i zabrała głos w sprawie niełatwej dla jej środowiska politycznego. Dziś nam tego głosu bardzo brakuje. Dostęp do tabletki "dzień po" jest potrzebny nastolatkom i kobietom starszym - mówiła w studiu TVN24.