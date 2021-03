Poprawiny dziś wyglądają inaczej. Chwilowa moda czy oszczędność?

Z roku na rok obserwujemy spadek typowych poprawin, które według staropolskiej tradycji przypominają drugie wesele. Panna Młoda kupuje w takich sytuacjach drugą sukienkę, trakcie takiego przyjęcia serwowane są posiłki, zaangażowany jest również zespół lub DJ. Na pewno jest to spory dodatkowy wydatek, więc pary decydują się coraz częściej przerzucić go do budżetu wesela. Dzięki temu mogą powiększyć zakres prac florystki i dekoratorki, czy zamówić atrakcje dodatkowe, niezmiernie popularne ostatnimi czasy, np. foto-budkę barmana, baristę, czy candy bar itd.