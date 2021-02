Poroniły lub rodziły martwe dziecko. W odpowiedzi na słowa Borkowskiej mówią, czego naprawdę potrzebują kobiety

Borkowska w nagraniu zamieszczonym na Twitterze przyznała, że sama straciła dziecko. Dodała też, że "wszelkie próby ośmieszania empatii, miłości do życia narodzonego są po prostu złośliwą walką polityczną”. Tymczasem kobiety, które same przeszły poronienie lub rodziły martwe dziecko, mają poczucie, że odbiera im się głos i podejmuje decyzję bez konsultacji społecznych. Zdaniem wielu, projekt Solidarnej Polski ma wyłącznie zamknąć usta protestującym przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego.

Kobiety od lat proszą o zmiany

- Apele o poprawę warunków, w jakich kobiety przeżywają poronienia są w Polsce podnoszone przez organizacje kobiece już od lat. I od lat są olewane, poza pojedynczymi zmianami. Brakuje zmian systemowych. Politycy mieli mnóstwo czasu by się wykazać – mówi pani Marzena. Na to, że czas przedłożenia projektu ustawy nie jest przypadkowy, wskazuje także Marta Bieniak-Spyrczak – dziennikarka i aktywistka.

Marta Samolińska-Hojda, która z wykształcenia jest farmaceutką, przeszła poronienie dwa razy. Podkreśla, że dla kobiety po stracie ciąży bardzo ważne jest ustalenie przyczyny poronienia. Tymczasem najczęściej wychodzi ze szpitala z kartą wypisu, w której nic nie jest wyjaśnione i wynikiem badania histopatologicznego płodu, z którego nic nie wynika. – To było dla mnie najtrudniejsze – przyznaje w rozmowie z WP Kobieta.

- A przecież szereg chorób może powodować nawykowe poronienia i dopóki się ich nie wyleczy, albo nie ustabilizuje, to kobieta nie da rady donosić ciąży. Wcześniejsze wprowadzenie refundowanych badań pozwoliłoby uniknąć wielu dramatów – uczula pani Marta.

Rodziła dziecko na trzyosobowej sali

Pani Barbara z Poznania urodziła martwe dziecko i w szpitalu przeżyła koszmar, do którego wraca z wielkim trudem. – Na sali leżałam z dwiema innymi kobietami. Kolejna zmiana położnych nie wiedziała nawet, jakie leki podano mi poprzedniego dnia. Gdy informowałam, że rodzę, nikt się mną nie zainteresował. W konsekwencji, urodziłam wśród innych pacjentek, a poród odebrałam sama. Położna, która przyszła po fakcie, położyła córkę obok i powiedziała do koleżanki: "Weź zobacz, czy na pewno nie żyje” i ochrzaniła mnie za brudne łóżko… - opowiada.

Przy okazji apeluje, by zapewnić takim pacjentkom jak ona intymność. – Rozumiem, że rodzące się właśnie zdrowe dzieci są ważniejsze ode mnie, ale wolałabym rodzić w kantorku niż na wspólnej sali. I być sama z mężem w tak tragicznej dla nas sytuacji – mówi w rozmowie z WP Kobieta.

Na podejście personelu medycznego do pacjentek w trudnej sytuacji uwagę zwraca również pani Hanna. - Moim zdaniem ważną kwestią jest przygotowanie położnych/lekarzy/pielęgniarek podczas studiów do rozmowy z kobietami, które straciły dziecko/poroniły/urodziły dziecko niepełnosprawne. Robiłam w tej sprawie projekt i badanie na studiach – żadna z osób, z którymi się kontaktowaliśmy, nie przeszła w tym zakresie kursu psychologicznego. Wszyscy zdawali sobie sprawę, że mają braki. Dodatkowo deklarowali, że nie potrafią sobie radzić w pracy z trudnymi emocjonalnie przypadkami.

Senator Chybicka: "Chcemy żeby kobiety miały wybór. Jesteśmy za kompromisem"

Bezpośrednio do słów Agnieszki Borkowskiej odniosła się w rozmowie z WP Kobieta Marta Bieniak-Spyrczak – dziennikarka, wykładowca i matka, która ma za sobą doświadczenie urodzenia martwego dziecka.

- Przede wszystkim z takim projektem jak najszybciej powinny zapoznać się osoby najbardziej zainteresowane – a więc kobiety, zarówno te, które z niedawno opublikowanym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego się nie zgadzają, jak i te, które go popierają – zauważa Bieniak-Spyrczak.

Dodaje także, że taka forma pomocy jak "osobne pokoje do wypłakania się” jest pożądana, choć oczywiście nie rozwiąże większości problemów. - Niejednokrotnie zdarza się, że w szpitalu kobieta w zagrożonej ciąży przebywa w tym samym pokoju z przyszłą matką czekającą na szczęśliwe rozwiązanie. Takie sytuacje nie powinny mieć miejsca. Jest to niezwykle trudny czas dla kobiety, która traci swoje dziecko i powinna być objęta wyjątkową opieką, a więc osobny pokój, w którym może przebywać z partnerem lub najbliższą rodziną, powinien być standardem – mówi dziennikarka.

- Kolejną kwestią poruszoną przez rzeczniczkę Ministerstwa Sprawiedliwości, jest możliwość spotkania się z psychologiem. To niezwykle ważny postulat, bo opieka psychologiczna w państwowych placówkach zdrowotnych nie jest na zadowalającym poziomie - punktuje pani Marta.

Więcej kobiet będzie musiało korzystać z pomocy

Ma jednak obawy, że po zaostrzeniu przepisów antyaborcyjnych z takiej pomocy będzie musiało korzystać zdecydowanie więcej kobiet niż dotychczas, kiedy to na donoszenie ciąży z wadami kobiety mogły decydować się świadomie, a nie być do tego zobligowanym przez przepisy prawa.

Bieniak-Spyrczak zwraca też uwagę na rolę, jaką pełnią w Polsce hospicja perinatalne, które od wielu lat działają w naszym kraju, ale niestety w dużej mierze utrzymują się z wpłat darczyńców, są przepełnione i niedofinansowane. - To tutaj kobiety mają możliwość pożegnania się ze swoim nowonarodzonym dzieckiem, spędzenia z nim jego ostatnich chwil, jeżeli tylko czują, że właśnie tego potrzebują. Przebywanie w takich miejscach powinno pozostać dobrowolne, bardziej dostępne (w tym momencie mamy jednie kilkanaście tego typu placówek w całej Polsce) i wolne od politycznych nacisków – mówi.

Wsparcie - tak, ale przede wszystkim wybór

Ale aktywistka podkreśla, że wsparcie jest tak samo ważne, jak wybór. – Kobieta powinna móc zdecydować, czy czuje się na siłach donosić ciąże z wadami letalnymi czy zakończyć ją na wcześniejszym etapie. Naturalnie dzielimy się na osoby silniejsze oraz słabsze psychicznie, każdy z nas ten sam trudny moment będzie odczuwał inaczej. To, że ja zdecydowałam się donosić ciąże, nie znaczy, że moja koleżanka będzie miała taką samą do tego gotowość. Podobna sytuacja ma miejsce z pochówkiem – nadal większość kobiet nie dostaje informacji, że po poronieniu, bez względu na czas trwania ciąży, ma prawo, z zachowaniem pewnych wytycznych, do odebrania ciała dziecka, wyprawienia mu pogrzebu i otrzymania aktu zgonu. I znowu – nie każda kobieta czuje taką potrzebę, nie każda chce, ale jeżeli wyraża taką chęć, powinna otrzymać informację o takiej możliwość – podkreśla Bieniak-Spyrczak.