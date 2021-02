"Wstydźcie się". Agnieszka Borowska tłumaczy się z pokoju do płaczu

To tam padły słowa o "pokoju, w którym można się wypłakać" po urodzeniu martwego płodu. I to wzbudziło powszechne oburzenie. Dziś rzeczniczka doprecyzowuje swoją wypowiedź, i zapewnia, że jej słowa zostały zmanipulowane.

Wyjaśnia, że ten specjalny pokój, to tylko niewielka część większego planu, który ma na celu wsparcie kobiet. Dla podkreślenia prawdziwości intencji oraz poparcia projektu, Borowska zdecydowała się na bardzo intymne wyznanie.

W nagraniu, które pojawiło się na TT wyznała, że sama również doświadczyła straty dziecka i wie, jak trudne jest to doświadczenie. Zdaje sobie także sprawę, jakiej opieki potrzebuje wówczas pogrążona w rozpaczy kobieta. Miejsca do pobycia w samotności, opieki psychologa, wsparcia medycznego, prawo do informacji o swoim stanie zdrowia czy miejsca w hospicjum, gdzie można pożegnać dziecko.