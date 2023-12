Poznaj kulisy pracy w IT - jak wygląda praca Java Developera?

Projektowanie i tworzenie oprogramowania

Kluczowym obowiązkiem programisty Java jest projektowanie i tworzenie oprogramowania, na przykład do aplikacji mobilnej, gry lub innego produktu IT. W swojej pracy korzysta on przede wszystkim z języka Java, ale zazwyczaj używa także wielu innych technologii - nawet początkujący developerzy bardzo często stosują HTML i HTTP. Dodatkowo warto wspomnieć o tworzeniu oprogramowania z wykorzystaniem różnych frameworków. Przykładem jest chociażby Spring, który świetnie sprawdza się przy budowaniu złożonych aplikacji. Do często stosowanych narzędzi należy też zaliczyć Maven/Gradle - dzięki niemu programista Java może przyspieszyć swoją pracę, wprowadzając szereg zautomatyzowanych procesów wytwarzania oprogramowania.