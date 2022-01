Jeździ ciężarówką po północnej Norwegii. Wielu kierowców nie daje tam rady

Studiowałam, pracowałam w biurze, prowadziłam własną firmę i, patrząc na moje CV, można stwierdzić, że ostatnie, co powinnam robić, to jeździć ciężarówką. Ale ja nie znoszę siedzieć w biurze. To za kierownicą czuję, że jestem na swoim miejscu. Lubię swoją pracę i jeszcze mi za to płacą. Czego można chcieć więcej? Śmieję się, że moja praca to takie "plus 100 do zajebistości". Pozwala mi stawiać sobie coraz to nowe wyzwania i się sprawdzać. Tu na północy są zaledwie cztery kobiety, które pracują tak samo jak ja.