Przestrzegaj tych kilku zasad. Skrzydłokwiat zakwitnie

Można postawić skrzydłokwiat na większej podstawce wypełnionej kamykami i wodą - zapewni mu to odpowiednią wilgotność powietrza. By ta metoda była skuteczna, w doniczce powinna być odpowiednia warstwa drenażu, żeby korzenie nie stały w wodzie – ta roślina bardzo tego nie lubi. Nie zaszkodzi mu także od czasu do czasu zraszanie liści.