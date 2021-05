Przeżyła Holokaust. 97-latka zalana antysemickimi wiadomościami

"Szczęśliwego Holokaustu", "niech pokój będzie z Hitlerem", "nadal żyjesz?", a także "zapytaj ją, czy uważa, że ​​traktowanie Palestyńczyków przypomina jej o tym, jak było w obozach", co nawiązuje do protestu na całym świecie oraz wezwania do pilnego rozwiązania konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Zginęło ponad 250 osób - głównie Palestyńczyków.