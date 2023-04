Przyszedł na spotkanie z kolegą. Zgwałcił jego 94-letnią prababcię

Gwałt może powodować PTSD. Oto z czym się wiąże

Gwałt, a także inne formy przemocy o charakterze seksualnym, wiążą się z poważnymi konsekwencjami psychicznymi. Wydarzenie to może skutkować powstaniem i rozwojem zespołu stresu pourazowego PTSD (od ang. post-traumatic stress disorder). Wiąże się to najczęściej z natarczywymi wspomnieniami, powracającymi koszmarnymi snami, przesadną reakcją na bodźce, niezdolność do przeżywania przyjemności czy ciągłym uczuciem obojętności. Może to prowadzić również do zaburzeń lękowych czy depresji.