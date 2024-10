Raport z efektywności programu "Akademia Dobrej Energii Junior" po I edycji

Materiał sponsorowany przez Akademia Dobrej Energii Junior

Akademia Dobrej Energii Junior to program edukacyjny, w którym szczegółowo analizujemy efekty osiągane przez uczestników. Dzięki temu możemy obserwować rzeczywiste zmiany w wiedzy i świadomości dzieci i merytorycznie rozwijać program. Ewaluacja została oparta na porównaniu wyników testów, które sprawdzały wiedzę uczniów przed oraz po realizacji każdego modułu tematycznego. Dodatkowo przeprowadzono ankiety wśród nauczycieli, aby uzyskać ich opinię na temat efektywności programu. Do przygotowania raportu efektywności zaangażowane zostały specjalistki dr Anna Gorgolewska z Uniwersytetu SWPS oraz dr Agata Graczykowska z Tuser Sp.z o.o.

Metodologia

Do oceny efektywności wykorzystano analizę statystyczną (Test t-Studenta), która pozwoliła na porównanie średnich wyników z testów wiedzy przeprowadzonych przed i po realizacji poszczególnych modułów tematycznych. Dzięki takiej analizie możemy dowiedzieć się z prawdopodobieństwem 95%, czy średnie wyniki testów wiedzy uczniów z dwóch pomiarów się różnią i czy są różne niechcący (w wyniku przypadku) czy są różne istotnie statystycznie z uwagi na nasze oddziaływanie edukacyjne. Badaniami objęto 782 uczniów w module pierwszym, 719 w module drugim oraz 677 w module trzecim z 12 województw Polski, reprezentujących różnorodne środowiska socjoekonomiczne.

© materiały partnera

Wyniki – Moduł I: Zdrowe Ciało

W ramach pierwszego modułu skupiono się na promowaniu zdrowych nawyków związanych z aktywnością fizyczną i zdrowym odżywianiem. Z wyników ankiet wynika, że po udziale w programie: 32% więcej uczniów rozumiało pojęcie dobrostanu.

Dzieci wskazywały więcej zachowań prozdrowotnych, takich jak kontakt z naturą (wzrost o 20%), proszenie o pomoc ( wzrost o 21%), przyjaźń (wzrost o 15%), opieka lekarza (wzrost o 19%) i psychologa (wzrost o 15%).

Uczniowie lepiej rozumieli, na czym polega zdrowy styl życia – wskazywali więcej prozdrowotnych codziennych zachowań, które można robić, aby być zdrowym i mniej tych niesprzyjających zdrowiu.

Wzrosła liczba poprawnych wskazań na temat piramidy żywieniowej oraz wiedza na temat sposobów budowania dobrostanu – 96% dzieci znało co najmniej jeden sposób, a 41% więcej niż trzy.









[1/4] Źródło zdjęć: © materiały partnera

Wyniki – Moduł II: Zdrowa Głowa

Moduł poświęcony był edukacji o emocjach i zarządzaniu stresem. Efekty były następujące: Po zajęciach dzieci lepiej rozpoznawały emocje – wzrost wskazań złości (+42%), strachu (+39%), wstrętu (+37%) i smutku (+35%) jako emocji potrzebnych do życia. Przed modułem wskazania emocji potrzebnych do życia dotyczyły w zdecydowanej większości tylko emocji uznawanych "potocznie" za pozytywne (np. radość). Po edukacji, dzieci nauczyły się, że emocje nieprzyjemne tj. złość, strach, smutek też są potrzebne i akceptowane.

Program poprawił rozumienie roli emocji w procesie uczenia się oraz zwiększył świadomość uczniów na temat stresu.

Poprawiła się znajomość adaptacyjnych technik radzenia sobie ze stresem – 89% dzieci znało co najmniej jeden taki sposób redukcji stresu.

Zdecydowana większość dzieci (90%) po zajęciach uważała, że można być szczęśliwym w szkole.

Wyniki – Moduł III: Rozwój Umiejętności

W trzecim module skupiono się na rozwoju umiejętności cyfrowych i społecznych: Po zakończeniu modułu 17% więcej dzieci wiedziało, czym jest "fake news".

Dzieci lepiej rozumiały umiejętności społeczne i cyfrowe, wzrosła liczba wskazań takich umiejętności, jak aktywne słuchanie (+28%), rozpoczynanie rozmowy (+26%), mówienie komplementów (+25%) oraz przedstawianie się (+27%) jako elementy budowania relacji z innymi (życie w zgodzie z innymi).

Zwiększyła się świadomość zagrożeń związanych z internetem – 12% więcej dzieci rozumiało ryzyka wynikające z nadmiernego korzystania z sieci.

Opinie nauczycieli

W badaniu wzięło udział 111 nauczycieli. Oceny programu były przeważnie pozytywne: Zadowolenie z udziału w programie wynosiło średnio 9,15 na skali 10-punktowej .

. Nauczyciele ocenili treści programu jako odpowiednie zarówno dla ich potrzeb, jak i potrzeb uczniów, a także zgodne z podstawą programową.

Uczniowie angażowali się aktywnie w zajęcia, co nauczyciele uznali za jeden z największych sukcesów programu.

Mocne strony programu obejmowały bogate materiały dydaktyczne, przystępną formę i atrakcyjność treści, aktualną tematykę, wsparcie dla nauczycieli oraz uczniów.

Wybrane opinie nauczycieli na podstawie ankiety na koniec programu:

Pytanie: Czy zauważył/a Pan/i zmiany w funkcjonowaniu klasy lub poszczególnych uczniów w trakcie lub po realizacji Programu?

"Uczniowie bardziej zwracają uwagę na sposób odżywiania i chętniej uczestniczą w zabawach ruchowych na świeżym powietrzu."

"Uczniowie coraz aktywniej spędzają czas, zwracają uwagę, żeby nie zrobić komuś przykrości w czasie rozmowy." "Skłócone dziewczynki zaczęły się kolegować."

"Dzieci przypominają sobie nawzajem o sposobach radzenia sobie z emocjami na podstawie wiedzy, którą zdobyły podczas brania udziału w programie."

"Uczniowie zaczęli zwracać większą uwagę na to, co jedzą. Poprawiła się relacja między uczniami w klasie - mówią o swoich uczuciach. Zwracają uwagę, na jakie strony internetowe wchodzą i jakie są zagrożenia z tym związane."

Obszary do poprawy

Niektórzy nauczyciele wskazali na pewne trudności u części uczniów ze zrozumieniem materiału, aczkolwiek odpowiedzi te nie precyzowały dokładnie, które obszary są zbyt trudne i z jakiego powodu. Zgłaszano także, że program wymagał dużo czasu na realizację, co mogło kolidować z innymi obowiązkami nauczycieli. Dla wielu nauczycieli zdecydowanie zbyt czasochłonne okazało się przeprowadzanie testów wiedzy uczniów oraz wprowadzanie ich wyników do systemu. Wskazano na potrzebę większej różnorodności zadań, takich jak projekty lub plakaty, oraz dostosowanie treści do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.







[1/4] Źródło zdjęć: © materiały partnera

Wnioski i podjęte działania

Program "Akademia Dobrej Energii Junior" skutecznie kształtował wiedzę i nawyki zdrowotne uczniów, którzy wzięli udział w zajęciach edukacyjnych, co potwierdzają analizy statystyczne wyników testów wiedzy oraz pozytywne opinie nauczycieli. W drugiej edycji program został rozszerzony na klasy II szkół podstawowych, co daje szansę na rozpoczęcie profilaktyki zaburzeń i promocji zdrowia we wcześniejszym etapie rozwoju i edukacji dzieci. Ankiety zostały uproszczone, a ich liczba ograniczona do dwóch – przed i po zakończeniu całego programu, z opcją wypełnienia online lub odesłania wersji papierowych, które agregujemy we własnym zakresie, odciążając nauczycieli.

Stworzyliśmy również platformę www.akademiadobrejenergii.org, która oferuje szeroki wachlarz materiałów edukacyjnych: gotowych scenariuszy, kart pracy, gier oraz narzędzi do monitorowania postępów i zaplanowania pracy z klasą. Program pozwala na lepsze poznanie uczniów, monitorowanie ich rozwoju oraz realizację programu jako innowacji pedagogicznej, co daje nauczycielom możliwość awansu zawodowego. Na zakończenie nauczyciele i szkoły otrzymują certyfikaty, nauczyciele dodatkowo kartę FitProfit na dwa miesiące, a uczniowie – dyplomy i upominki.

W roku szkolnym 2024/25 kontynuujemy wdrażanie, monitorowanie i ewaluację programu w celu lepszego dostosowania treści do potrzeb uczestników oraz kontrolę jego efektywności. Zapisy do II edycji na stronie www.akademiadobrejenergii.org do końca marca 2025 r., program można zrealizować do końca roku szkolnego.

© materiały partnera

Materiał sponsorowany przez Akademia Dobrej Energii Junior