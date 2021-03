Ratowniczka medyczna szuka genetycznego bliźniaka. Przeszczep to jedyna szansa

Olga Łakomska, ratowniczka medyczna z Trójmiasta, dwa miesiące temu dowiedziała się, że choruje na białaczkę. Jedynym ratunkiem dla niej jest przeszczep szpiku kostnego od niespokrewnionego dawcy. W bazie DKMS jest zarejestrowanych ponad 1,5 miliona osób, ale niestety w tej grupie nie ma nikogo z odpowiednim genotypem. - Przeszczep to jedyna szansa, żeby pokonać tę chorobę. Biorę teraz chemię. Jeśli nie znajdzie się dawca, to szanse nawrotu choroby są bardzo duże. Jest prawdopodobieństwo, że choroba nawróci i nie ma pewności, że nie skończy się to najgorszym czyli śmiercią - przyznała ratowniczka medyczna w programie "Newsroom".

Rozwiń