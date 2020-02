Roller do twarzy. Prosty przyrząd, którym wykonasz odmładzający masaż

Roller do twarzy z jadeitu jest poręcznym i prostym w obsłudze przyrządem, który jakiś czas temu stał się bardzo popularny. Dzięki niemu można szybko wykonać relaksacyjne, przeciwzmarszczkowe i odmładzające masaże twarzy. Roller do twarzy wykonany jest z naturalnego kamienia, który wykazuje właściwości prozdrowotne.

Chcąc osiągnąć pozytywne efekty z użytkowania rollera do twarzy, wymagana jest cierpliwość oraz regularność. Pamiętaj, że istnieją przeciwwskazania do korzystania z rollera: cera trądzikowa, pękające naczynka , uszkodzenia skóry, siniaki czy pieprzyki . Jeżeli jednak nic nie stoi na przeszkodzie w wykonaniu masażu, sięgaj po roller do twarzy 2 razy dziennie, czyli rano oraz wieczorem po umyciu skóry. Roller pomaga wmasować w skórę kosmetyki pielęgnacyjne, więc możesz z niego korzystać, gdy nałożysz na twarz serum czy olejek. Schładzaj roller do twarzy w lodówce, a zyskasz skuteczniejszy efekt obkurczania naczyń krwionośnych. Nie naciskaj na skórę rollerem zbyt mocno i w jednym miejscu nie wykonuj ruchu masującego więcej niż 5 razy.

Zobacz także: Noni - co to jest i jakie ma właściwości?

Jeżeli szukasz innych podobnych przyrządów do twarzy, połącz masaż rollerem do twarzy z myciem skóry przy pomocy sonicznej szczoteczki. Dzięki temu nie tylko oczyścisz skórę, ale również zapewnisz jej skuteczne odprężenie.

Roller do twarzy a derma roller

Obok najprostszych w formie rollerów do twarzy, możesz znaleźć także derma rollery przeznaczone do mezoterapii. W tym przypadku chodzi o wałki pokryte specjalnymi mikroigłami. W trakcie zabiegu skóra jest minimalnie nakłuwana, a to z kolei prowadzi do pobudzenia naturalnych procesów produkcji kolagenu oraz elastyny. Choć mezoterapia pozwala na zniwelowanie blizn i przebarwień, musisz udać się do profesjonalnego salonu w celu przeprowadzenia zabiegu mezoterapii. Przy użyciu derma rollera również wykonasz zbliżony zabieg, ale najpierw upewnij się, że nie ma żadnych przeciwwskazań.