Rozeszły się po Polsce. Wślizgują się do domów

Jeden z owadów zasługuje na szczególne wyróżnienie. Posiada długie i cienkie odnóża, dlatego też wiele osób myli go z pająkiem. Okazuje się, że jest to mucha, a dokładniej, mucha żurawia. Czy jest się czego obawiać? Ekspert rozwiewa wszelkie wątpliwości.

Mucha żurawia, znana też jako komar olbrzymi to owad, który z wyglądu przypomina pająka z rodziny nasosznikowatych. Posiada trzy pary długich i cienkich odnóży. Nie żywi się krwią, nie przenosi zarazków. Stanowi bardzo ważną część ekosystemu, bowiem bierze udział w zapylaniu roślin i kwiatów.

Ekspert dodał, że przyciąga je ciepło i światło w naszych domach, choć ich głównym celem jest znalezienie partnera, a nie szukanie schronienia. Najlepiej czują się w krótkich trawach, gdzie zwykle składają jaja. Co istotne, muchy żurawie nie stanowią żadnego zagrożenia dla ludzi, zwierząt i roślin. Po złożeniu jaj szybko umierają. Jeśli zadomowią się w twoim domu, nie zabijaj ich, tylko złap je i wypuść za okno. Pamiętaj, że te owady pełnią ważną rolę w ekosystemie.

