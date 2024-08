Jesienią wychodzą z ukrycia. Szukają schronienia w naszych domach

Jesień to dla pająków okres godowy. W tym czasie samce wychodzą ze swoich kryjówek w poszukiwaniu samic, co często prowadzi je do naszych domów. Wnętrza budynków oferują im ciepło i ochronę przed zimnem, co czyni je idealnym miejscem do zakładania pajęczyn i składania jaj. Dla nas, ludzi, oznacza to częstsze spotkania z tymi stworzeniami.