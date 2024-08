Wsyp łyżeczkę do bębna. Szybko sobie podziękujesz

Mimo że sklepy oferują mnóstwo kolorowych i pachnących detergentów, coraz więcej osób decyduje się na naturalne środki czystości. Taka decyzja niesie ze sobą dwie główne korzyści: chronimy środowisko i oszczędzamy pieniądze.

Dodaj pieprz do prania. Będzie czyste jak nigdy

W sprzedaży można znaleźć proszki, płyny, kapsułki i żele do prania, a także produkty szczególnie przeznaczone do ciemnych lub jasnych tkanin. Istnieje jednak alternatywa - najzwyklejszy pieprz.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Przed uruchomieniem pralki, należy wsypać jedną łyżeczkę czarnego pieprzu bezpośrednio do bębna. Przyprawa pomaga wchłaniać nadmiar detergentu, który może powodować blaknięcie ubrań. Dzięki pieprzowi tkaniny zachowują intensywność kolorów, a te, które już ucierpiały, odzyskują dawną świetność.

Pranie z dodatkiem pieprzu powinno odbywać się w niskiej temperaturze. Jeśli po praniu w bębnie pozostaną resztki przyprawy, można włączyć krótki program płukania, aby je usunąć.

Jak nie pieprz, to ocet. Wypróbuj ten sposób

Jeśli cenisz sobie tanie, ekologiczne, a przy tym skuteczne rozwiązania - warto sięgnąć także po ocet. Świetnie sprawdza się podczas prania ręczników, zwłaszcza tych, które są już stare i wydzielają nieprzyjemny zapach. Aby przywrócić im świeżość, wystarczy zastąpić proszek do prania 2 szklankami octu. Należy wlać go do przegródki przeznaczonej na detergent do prania zasadniczego, ustawić pralkę na najwyższą temperaturę i poczekać na efekty. Tak uprane ręczniki będą miękkie i odzyskają swoją świeżość.

Ocet może także pełnić funkcję płynu do zmiękczania tkanin. Trzeba go rozcieńczyć w proporcji 1:3, a dla lepszego zapachu, dodać kilka kropli olejku eterycznego. Po wymieszaniu składników mieszankę wlewamy do przegródki na płyn do płukania. Dzięki temu preparatowi ubrania będą nie tylko miękkie, ale również chronione przed blaknięciem.

Zobacz także To dlatego pranie śmierdzi. Polacy nagminnie popełniają ten błąd

Ruszył plebiscyt #Wszechmocne. W formularzu poniżej zgłoś swoją kandydatkę w kategorii #Wszechmocne wśród kobiet.