Różowy Księżyc na niebie. Niecodzienna pełnia już wkrótce.

Pełnia to zjawisko, w którym tarcza Księżyca jest w całości oświetlona. To sprawia, że możemy oglądać go w pełnej okazałości. Trwa to zwykle około trzech dni. Potem Księżyc zaczyna się powoli zmniejszać i przechodzić w kolejne fazy, aż do nowiu, kiedy jest praktycznie niewidoczny.