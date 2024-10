Rozsyp jesienią w ogrodzie. Efekty będą utrzymywać się przez kilka lat

Jesień to doskonały moment, by nieco wzmocnić glebę. W tym celu warto zająć się jej wapnowaniem, które może mieć realny wpływ na rosnące w niej rośliny. Jak to odpowiednio zrobić? To prostsze niż się wydaje.

Jesienne wapnowanie gleby to jeden z podstawowych zabiegów, który każdy ogrodnik powinien przeprowadzać co kilka lat. Niestety wiele osób wciąż nie zdaje sobie sprawy z tego, jak jest to niezwykle ważne. W tym przypadku warto jednak pamiętać o kilku podstawowych zasadach.

Dlaczego jesienne wapnowanie gleby jest tak ważne?

To właśnie w okresie jesienno-zimowym stan gleby wydaje się być najgorszy w ciągu całego roku. Rośliny w pozostałych miesiącach bowiem chętnie czerpały z niej wszelkie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania składniki odżywcze. Nie mniej szkód narobił w tym przypadku również deszcz, który skutecznie je także wypłukiwał. W konsekwencji wszystko to może doprowadzić do obniżenia pH gleby. Na szczęście istnieją sposoby, by temu zaradzić.

W tym przypadku niezastąpione jest jesienne wapnowanie gleby. Zabieg ten ma realny wpływ na rośliny, które w kolejnych latach będą w niej rosły. Nie tylko dostarczamy w ten sposób im potrzebnych składników, ale również ułatwiamy ich przyswajanie. Dzięki temu zwiększymy także swoje plony w przyszłości.

Wapnowania nie powinno się przeprowadzać każdego roku. Jeśli ziemia jest lekka, można decydować się na to co ok. 2 lata, a jeśli ciężka, co 4. Zanim jednak się za to zabierzemy, dobrze jest sprawdzić jej pH. Zabieg ten trzeba wykonać dopiero wtedy, gdy gleba okaże się być zakwaszona.

Należy na co najmniej dwa miesiące przed wapnowaniem zrezygnować ze stosowania nawozów w ogrodzie.

Jak przeprowadzić wapnowanie gleby w ogrodzie?

Czy wapnowaniem gleby w ogrodzie powinni zajmować się tylko profesjonaliści? Okazuje się jednak, że nic bardziej mylnego. To prosty zabieg, który z łatwością każdy z nas wykona samodzielnie.

Wystarczy zaopatrzyć się w odpowiedni do tego produkt, który można kupić w sklepie ogrodniczym. Można także wykorzystać do tego popiół drzewny. Decydując się na gotowe specyfiki, należy bezwzględnie stosować się do instrukcji podanej na opakowaniu, tak by mieć pewność, że nie przesadzimy z ilością zastosowanego produktu. Jeśli chodzi zaś o popiół drzewny, można wykorzystać maksymalnie 50 g na każdy metr kwadratowy ogrodu.

Wapnowanie gleby należy przeprowadzić w dniu, kiedy nie pada i nie wieje, równomiernie rozsypując wybrany produkt na ziemię, by na sam koniec go z nią wymieszać, np. za pomocą szpadla.

