Kluczowy termin. Chwasty nie wyrosną na wiosnę

Chwasty mogą być prawdziwym utrapieniem. Mimo że regularnie pozbywamy się ich z ogrodu, one wręcz w błyskawicznym tempie odrastają. Okazuje się, że w ich przypadku liczy się nie tylko, jak je usuniemy, ale również kiedy. Nie wszyscy wiedzą, że to właśnie w październiku należy się tym zająć.

Wydawać by się mogło, że pielenie chwastów to wręcz syzyfowa praca. W końcu mimo ich usunięcia odrastają niczym grzyby po deszczu. Emily Green, która na co dzień pracuje jako ekspertka w jednej z brytyjskich firm ogrodniczych, na łamach "The Sun" podzieliła się sprawdzonymi sposobami na radzenie sobie z tego typu problemami.