Rząd wprowadzi rejestr ciąż? Mówi o tym projekt noweli o Systemie Informacji Medycznej

8 listopada do konsultacji publicznych trafił projekt zmiany rozporządzenia ministra zdrowia w zakresie danych przekazywanych do Systemu Informacji Medycznej. Ministerstwo Zdrowia informuje, że projekt zakłada doprecyzowanie szczegółowego zakresu danych, które od 1 lipca 2022 roku będzie trzeba przekazywać do Systemu Informacji Medycznej. Zgodnie z oficjalnie podawanymi informacjami, zakładane zmiany mają usprawnić pracę personelu medycznego, ułatwić obieg dokumentacji medycznej oraz zwiększyć dostępność i przejrzystość informacji przekazywanych do SIM.