"Ciąża to mój nałóg"

Bodaj najpopularniejszą kobietą uzależnioną od ciąży jest Brytyjka Marie Buchan, matka ośmiorga dzieci nazywana "oktomamą" i "królową zasiłków". - Jestem uzależniona od ciąży, porodów i karmienia. To mój nałóg - powiedziała w programie "Only Human" w 2016 roku. Buchan przyznała, że zdarza jej się być na nogach po 21 godzin na dobę, dlatego musiała zrezygnować z kariery. - Wielu ludzi sądzi, że jestem leniwa, bezużyteczna i tylko "produkuję" dzieci dla pieniędzy. To nieprawda.