Katarzyna Łaniewska. Życiową mądrość przekazała jej babcia

Aktorka często wracała do wspomnień z powstania, w którym walczył jej 15-letni brat. Pierwsze uniesienia, szycie polskich flag i piekło następnych dni. Po klęsce ocalenie rodzina zawdzięczała babci, żyletce i garnkowi. Babci, bo spaliła wnukowi żołnierskie dokumenty, a potem starą żyletką zdrapała chłopcu ślad wąsika i założyła na głowę chustkę, by udawał dziewczynę i uniknął rozstrzelania. A garnek, który zabrali ze sobą na tułaczkę za radą pewnego Niemca, pozwolił pobrać w obozowej garkuchni zupę dla całej cierpiącej głód rodziny.

Powojenny czas podsumowują trzy blisko ze sobą związane w jej życiu słowa: szkoła, ping-pong i miłość. Szkoła to PWST, którą wybrała mimo sportowych ciągot i braku umiejętności śpiewania. Aktorskie studia łączyła z działalnością w ZMP oraz... namiętnymi rozgrywkami w ping-ponga. Miłość do sportu szybko przerodziła się w gwałtowne uczucie do pingpongowego partnera Ignacego Gogolewskiego i gdy była na trzecim roku, wzięli ślub. Wkrótce na świecie pojawiła się mała Agnieszka, ale małżeństwo nie przetrwało, bo Gogolewski odszedł do sąsiadki z bloku, Ireny Dziedzic.