Joanna Pacuła. Złodziej dał jej bilet do Hollywood

Ze względu na swojego męża odmówiła udziału w filmach, które przeszły do historii kina, a małżeństwo i tak nie przetrwało próby czasu. Mimo to Joanna Pacuła z rozbrajającą szczerością przyznaje, że niczego się nie nauczyła na własnych błędach.

W podjęciu decyzji pomógł jej Roman Polański, który w tym czasie mieszkał we Francji. Już wcześniej słyszał same komplementy na temat młodej i pięknej aktorki. Po pierwszym spotkaniu był nią oczarowany. Parę połączył krótki romans. Reżyser pomógł przyjaciółce zdobyć pracę modelki. Pojawiła się na okładkach takich magazynów, jak "Vogue", "Mirabella", "Cosmopolitan", "Harper’s Bazaar", "Redbook" czy "Woman".

W 1982 r. za zarobione pieniądze poleciała na wakacje do Ameryki. O tym, że została na stałe, przesądził… złodziej, który dwa tygodnie przed terminem powrotu aktorki na ulicy Nowego Jorku ukradł jej torebkę. Miała w niej wszystko, co najważniejsze – bilet powrotny, pieniądze i, oczywiście, paszport. Z powodu sytuacji politycznej w kraju nie było mowy o wydaniu nowego. Konsulat zaoferował jedynie wystawienie świadectwa obywatelstwa, ale to było za mało… Musiała zostać. "Nie bałam się tego, co się wydarzy. Walczyłam o nowe życie" – powiedziała po latach.