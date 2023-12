Donieśli Jagielle o zdradzie królowej. Zadziwiające, jak potraktował jej kochanków

Jakub pewnie nie zapłonął miłością do niezbyt urodziwej Anny. Choć, tak naprawdę, kto tam wie? Może Cylejka miała w sobie coś, co go przyciągało. W każdym razie skłonni jesteśmy przypuszczać, że to lekceważona i de facto odtrącona przez Jagiełłę królowa była inicjatorką romansu. Zapewne przydybała gdzieś młodego Kobylańskiego i doprowadziła do pierwszego pocałunku czy pieszczot, korzystając z przewagi swej pozycji. Rycerzowi, szczególnie jeśli był niedoświadczony, niezręcznie było odrzucić zapędy samej królowej. Wymagałoby to taktu i wyczucia, którymi nie wszyscy mogli się poszczycić.