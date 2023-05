Maria Charlotta Koburg. Nieszczęśliwe życie cesarzowej Meksyku

Pierwszym europejskim przystankiem było St. Nazaire — to tam Charlotta dowiedziała się o klęsce Austrii z Prusami (co ją zmartwiło) oraz o zainaugurowaniu transatlantyckiej łączności kablowej (co ją ucieszyło). Nie marnując czasu, jeszcze z St. Nazaire wysłała telegram do Napoleona III z informacją, że jedzie do Paryża rozmawiać o sytuacji w Meksyku. Wiadomość ta dała jednak czas władcy Francuzów, by odpowiednio się na wizytę Charlotty przygotować – nie miał bowiem zamiaru rozmawiać z nieszczęsną cesarzową. Gdy Charlotta przybyła do stolicy, cesarzowa Eugenia poinformowała ją, że Napoleon III chory i nie przyjmuje nikogo. Dopiero groźby Charlotty poskutkowały i wpuszczono ją przed oblicze władcy — na nic się jednak zdały jej prośby, płacze i krzyki. Napoleon nie zamierzał już wspierać Maksymiliana. Wyjeżdżając z Paryża do ukochanego Miramaru rozżalona Charlotta napisała jeszcze do męża, że Bonaparte jest "złem na ziemi" i "opętany przez diabła".