Alfred Kinsey. Zwykły podglądacz czy ojciec rewolucji seksualnej?

Ponad 60 proc. zapytanych kobiet przyznało się do masturbacji, połowa do stosunków przedmałżeńskich a co czwarta – do zdrady. Badania Kinseya wykazały również, że kobiety, które doświadczały orgazmu we wczesnym okresie życia, po ślubie cieszą się większą satysfakcją seksualną. Fala krytyki i niechęć naukowca do zmodyfikowania metod badawczych sprawiły, że Fundacja Rockefellera wycofała się z finansowania Institute for Research in Sex, Gender and Reproduction na Uniwersytecie Indiany.