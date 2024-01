Kusiły Greków na potęgę. Pobierały niemałe opłaty

Gdzie nie spojrzeć prostytutka

No właśnie, urzędową cenę. W starożytnej Grecji kontrolę nad płatną miłością sprawowali urzędnicy zwani agoranomoi, nadzorujący na co dzień prawidłowe funkcjonowanie handlu. To nie kto inny, a "właśnie oni wyznaczali kwotę, jaką mogła pobierać dana hetera".