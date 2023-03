Polkę zesłano na Syberię. Potem zrobiono z niej największą bohaterkę Związku Sowieckiego

W 1940 roku, jako piętnastolatka, została wyrzucona z rodzinnego domu i deportowana na Syberię. Szansa na to, by wyrwać się z piekła pojawiła się dopiero po trzech latach. Wiosną 1943 roku Aniela Krzywoń zgłosiła się na ochotnika do żeńskiego oddziału ludowego Wojska Polskiego, formowanego pod komendą Zygmunta Berlinga.