Koszmar wywózki na Sybir. Tragiczne doświadczenia Polki deportowanej w 1940 roku

Co parę minut ktoś wyglądał z wagonu, w nadziei, że wypatrzy mężczyzn w ciemności. Nie było to łatwe, bo na wejścia do wagonów padało światło mocno oślepiających lamp umieszczonych wysoko nad drzwiami. Wreszcie jednak poszukiwacze drewna powrócili. Udało im się zabrać z pryzmy drewna przygotowanego dla lokomotywy parę bierwion. Gdyby palić malutkim ogniem, tyle tylko, żeby utrzymać płomień, to powinno wystarczyć na kilka dni. Zaraz zabrano się do strugania zmarzniętych klocków drewna największym nożem, jakim dysponowano.