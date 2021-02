WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Są rozchwytywane. Skórzane botki w atrakcyjnych cenach Wygodne i stylowe buty nie muszą kosztować fortuny. Jeśli, tak jak my, jesteś prawdziwą maniaczką butów, ale nie lubisz przepłacić, postaw na najlepsze okazje. Choć wiosny za oknem jeszcze nie widać, warto dobrze się na nią przygotować, a końcówkę zimy przechodzić w ciepłych botkach. Share W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój. Wolisz oryginalne buty z akcentem, a może wybierasz tylko klasyczne? Źródło: Adobe Stock Trwałe obuwie na lata Zima w pełni, ale niech nie zwiodą cię wiosenne kolekcje obuwia, które nieśmiało zaczynają pojawiać się w sklepowych witrynach. Na te jeszcze przyjdzie czas, ale jeszcze kilka tygodni będziemy nosić ciepłe obuwie: kozaki, trzewiki, ocieplane i nieocieplane botki. Teraz jest najlepsza pora na to, aby zdobyć piękne skórzane botki w atrakcyjnej cenie - także z serii "premium", czyli znanych marek, z najlepszych materiałów i zgodnych z trendami. Bez względu na to, czy cenisz bardziej elegancki styl wysokich szpilek, czy może bliższe ci są wygodne sztyblety, to najlepszy czas na łowy - zarówno modne, oryginalne botki, jak i stabilne, porządne buty, w których bezpiecznie przemierzysz zmarznięty chodnik, kupisz do 70 proc. taniej. Skórzane obuwie zostało "zepchnięte" na dalszy plan przez bliższe ekologii i tańsze obuwie z różnych tworzyw. Nadal jednak uchodzi za bardzo eleganckie, trwałe i najlepsze dla kobiet, które cenią klasykę. Odpowiednio zaimpregnowane jest odporne nawet na najgorsze warunki atmosferyczne. Koszt skórzanych botków w modnym wydaniu to nawet kilkaset złotych, ale w odpowiednim czasie i przy sprzyjających okazjach może się zmieścić w 200, a czasem nawet w 100 zł. W sam raz na teraz - botki Skórzane botki możesz wybrać na płaskim obcasie, traperowej podeszwie, słupku, wyższym obcasie albo smukłej szpilce. To właśnie tę kategorię butów nosimy teraz najczęściej poza kozakami. Różne fasony, typ skóry i detale pozwalają dopasować ładne i wygodne buty bez względu na wiek, zajęcie czy styl. Podstawowy model, którego nie powinno zabraknąć w garderobie to modele wygodne, w neutralnym stylu, które dają się dopasować do różnych ubrań i okoliczności, a także są łatwe w utrzymaniu w czystości. Skórzane buty dla… nietypowych stóp Tanie obuwie ze skóry ekologicznej często ma uśrednioną rozmiarówkę, które nie zawsze odpowiada potrzebom normalnych stóp. Te różnią się między sobą czasem jedynie długością wkładki, a szerokość poszczególnych rozmiarów jest bardzo podobna. Takie buty nie pasują na szersze stopy, a także nie nadają się do noszenia np. przez osoby z tendencją do powstawania obrzęków. Standardowa tęgość G bywa niewystarczająca, dlatego niektóre kobiety sięgają po botki z oznaczeniem H i wyższym, które mają nieco inne proporcje długości i szerokości wkładki. Ten typ botków wybierają częściej kobiety dojrzałe. Często takie modele mają komfortową, antypoślizgową podeszwę, wygodny sposób zakładania, elastyczne gumki, które dopasowują buty do stopy i nogi, a także ułatwiają wkładanie bez schylania się. Niektóre ze starszych osób docenią też fakt, że podeszwa została wykonana z antypoślizgowego tworzywa i ma niewielkie, wygodne podwyższenie pod piętą. Eleganckie botki Nieocieplane, zgrabne i eleganckie botki to jeden z najciekawszych dodatków ożywiających stylizację, po biżuterii i torebkach. Zimą sięgamy po nie rzadziej, ale nie lądują w głębi szafy – sprawdzają się jako buty do prowadzenia auta, do biura czy na wyprawę po zakupy, jeśli musisz tylko przejść np. z samochodu do sklepu. Dzięki cholewce sięgającej nad kostkę nadają się na chłodniejszy dzień, a brak ocieplenia sprawia, że we wnętrzu tez nie będziesz odczuwać dużego dyskomfortu. Skórzana cholewka i wkładka zapewniają odpowiednią temperaturę w butach i są przyjazne skórze, w przeciwieństwie do niektórych tworzyw, których sztuczność wzmaga potliwość i sprawia, że jest nam zbyt ciepło.