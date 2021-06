Selena Gomez: Różnorodność czyni nas wyjątkowymi

Makijaż to dla mnie przede wszystkim zabawa! Pozwala mi wyrazić nastroje, pobudza kreatywność. Nie zawsze jednak miałam takie podejście do malowania się, chwilę mi zajęło, zanim uznałam, że w sumie to fajna sprawa. Wcześniej uważałam, że nie jest mi potrzebny, a już na pewno nie do tego, żeby czuć się ładnie. Do tej pory zresztą uważam go za dodatek, za zabawę, a nie pierwszą potrzebę.