Serce Polki wybija rytm samby. Miłość do tańca zaprowadziła Kasię na karnawał w Rio

Było to dla mnie niesamowite doświadczenie i ogromny zaszczyt. W karnawałowym korowodzie idą przedstawiciele wspomnianych szkół. Poszczególne pozycje w pochodzie mają swoje nazwy. Moją była "Madrinha de Bateria". W wolnym tłumaczeniu to "matka chrzestna" orkiestry. Najważniejsze tancerki szkoły zawsze stoją przed muzykami. W tej początkowej pozycji może wystąpić od jednej do trzech tancerek. Znalazłam się na przodzie razem z tzw. królową. To był mój pierwszy karnawał. Zawsze z uśmiechem wspominam moment, gdy próbowano wyczytać moje imię i nazwisko (tradycją jest, że zawsze wyczytywane są imiona solistek, najważniejszych muzyków oraz dyrektorów szkoły oraz innych ważnych osób). Zastanawiałam się, jak Brazylijczycy poradzą sobie z Katarzyną - powstawały wówczas nowe słowa. Sama parada… Jak się stoi przed zamkniętą bramą, moment, gdy się ona otwiera, zaczyna bić zegar. Emocje nie do opisania! Polecam każdemu wzięcie udziału w karnawale - są różne pozycje i tak naprawdę nie trzeba być profesjonalistą, aby tam się znaleźć.