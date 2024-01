Trend z pazurem. Gwiazdy wskakują w skórzane spódnice

Skórzana spódniczka? Nie tylko czarna

Jeśli skórzana mini w czarnym kolorze nie jest w twoim stylu, możesz postawić na coś mniej oczywistego tak, jak Jessica Mercedes. Naczelna polska fashionistka wybrała krótką spódniczkę z kieszeniami, ale co istotne – brązową i stylizowaną na vintage, o czym świadczą delikatne przetarcia. Do tego bluza z nadrukiem i maksymalnie modowy look gotowy.