Wskoczyła w sukienkę z siateczki. Trend tylko dla odważnych?

Pojawił się już kilka sezonów temu i nic nie wskazuje na to, by miał pójść w odstawkę. Wręcz przeciwnie – w sezonie karnawałowym będzie walczył z koronkami o pierwsze miejsce na podium. Mowa oczywiście o trendzie na noszenie ubrań z siateczki. To opcja tylko dla kobiet, które nie boją się odważnych rozwiązań stylizacyjnych.