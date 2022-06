Skakanie na skakance wymodeluje twoją sylwetkę lepiej niż niejeden trening

Jak skakać?

Jeśli chcesz, żeby skakanie na skakance przyniosło ci więcej korzyści aniżeli tylko dobrą zabawę, nie rób tego byle jak, byle gdzie. Po pierwsze zadbaj o dobrą amortyzację. Skacz w obuwiu sportowym, najlepiej na amortyzującej powierzchni, w domu wystarczy, że rozłożysz matę gimnastyczną. Po drugie, zadbaj o technikę. Weź przykład z bokserów, oni (mimo swojej wagi) skaczą lekko, na palcach, z lekko ugiętymi kolanami. Nie skacz wysoko i nie opadaj na całe stopy. Po trzecie, rob to systematycznie, ale z głową. Jeśli zaczynasz swoją przygodę z podskokami, nie katuj się długimi seriami. Zacznij od skakania przez 1-3 minuty w pięciu seriach (z 60 sekundowymi przerwami pomiędzy). Stopniowo wydłużaj trening do 15-20 minut. Ćwicz co najmniej trzy razy w tygodniu.