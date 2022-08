Słyszysz mruczenie? Niekoniecznie jest oznaką dobrego nastroju kota

Jeśli jesteś właścicielką lub właścicielem kota to oczywiste, że chcesz wiedzieć wszystko na temat jego zachowań, zwyczajów, potrzeb i opieki, którą trzeba go otoczyć. Mało znanym faktem jest to, iż koty mruczą nie tylko wtedy, gdy są zadowolone, czują się komfortowo i mają dobry nastrój. Robią to także w różnych innych sytuacjach, a konkretne rodzaje mruczenia da się rozpoznać i zinterpretować.