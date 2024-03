Słyszysz przez telefon? Natychmiast się rozłącz

Podejrzany telefon. Co należy zrobić?

Podkreślmy, że pracownik banku dzwoni do nas tylko w wyjątkowych przypadkach. Postęp technologiczny sprawia, że oszuści mogą tak do nas zadzwonić, że na ekranie telefonu wyświetli nam się taki numer, jaki sobie wymyśli. To bardzo utrudnia odróżnienie prawdziwego urzędnika bankowego od oszusta.