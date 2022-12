Spójrz i sprawdź swój wzrok i koncentrację. Dorównasz sędziemu piłkarskiemu?

Jak ćwiczyć wzrok i koncentrację?

Problemy ze wzrokiem są niestety coraz częstszym schorzeniem. Warto zatem zadbać o swoje oczy zawczasu. Portale o zdrowiu zauważają, że bardzo ważna jest odpowiednia dieta, pełna takich witamin, jak A, C i E, kwasów omega-3 oraz luteiny. Kolejnym ważnym czynnikiem, który działa zarówno na wzrok, jak i koncentrację, jest wysypianie się. Zbyt mała liczba godzin snu bardzo źle wpływa na nasze funkcjonowanie w ciągu dnia. Kolejna sprawa to zadbanie o higienę pracy. Wiele osób spędza dziennie godziny przed monitorami, co bezsprzecznie wpływa na oczy. Należy zatem pamiętać o wykonywaniu krótkich przerw, a także o nawilżaniu oczu.