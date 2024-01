Społeczeństwo "upośledzone przez pokój". Szwecja szykuje się na atak ze strony Rosji?

Szef rządu przyznał, że do tej pory jego kraj miał raczej teoretyczne spojrzenie na wojnę. Szwecja przez lata miała silną armię, jednak w ostatnich latach podejmowano sporo działań na rzecz rozbrojenia kraju. W 2004 roku zdecydowano o znacznych cięciach wydatków na obronność a sześć lat później zrezygnowano z powszechnego poboru do wojska. Jednocześnie w 2018 roku władze Szwecji przygotowały specjalne informatory dla obywateli "Co zrobić jeśli nadejdzie kryzys albo wojna", co może świadczyć o tym, że świadomość zagrożeń pojawiła się w Szwecji instytucjonalnej już kilka lat temu.