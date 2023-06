Rozmawiała z kobietami z byłego ZSRR. "Decydowały się na przerwanie milczenia, ponieważ zbliżały się do śmierci"

Małgorzata Nocuń: Książka byłaby nieuczciwa, gdybym nie oddała głosu również aplogetkom Związku Radzieckiego, których spotkałam zresztą dużo. W rozmowach z nimi, a były to przede wszystkim tzw. babcie komunistki, nazywane pogardliwie sowkami, zawsze miałam poczucie, że przede wszystkim są to kobiety bardzo mocno skrzywdzone. Przecież nie one wybrały sobie czas, w którym przyszły na świat. Nie ich winą było, że zostały wychowane przez państwo radzieckie, rodziców, którzy także często bezkrytycznie wierzyli w socjalistyczną ojczyznę.