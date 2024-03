Sprzedaje na Vinted ubrania z second handu. Wylał się na nią hejt

A co ze środowiskiem?

Dorota uważa, że czasem trzeba się nieźle nagimnastykować, żeby sprzedać coś na Vinted. – Wiem z doświadczenia. Zrobić przegląd szafy, wybrać to, co się nadaje do sprzedaży, wyprać, przeprasować, pomierzyć, zrobić dobre zdjęcia i do tego opisy. To jest wbrew pozorom masa pracy. Zdarza się, że ktoś zadaje pytania, negocjuje cenę, ale ostatecznie się wycofuje, dlatego ja nie mam nic przeciwko temu, że ktoś chodzi "na ciuchy" i szuka tam towaru do dalszej odsprzedaży. Nie widzę w tym nic nieetycznego – podkreśla.