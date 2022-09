Polacy szturmują lumpeksy. "Kłócą się o ubrania, wyrywają je sobie"

Choć kolosy odzieżowe mogą pozwolić sobie na utrzymywanie polityki cenowej, to sklepy z odzieżą używaną, będące zwykle niewielkimi, nierzadko rodzinnymi biznesami, mają trudności, by się utrzymać. A co za tym idzie, ceny w lumpeksach rosną. Julia z Gdańska, która jeszcze do niedawna pracowała w lumpeksie, na własnej skórze odczuła skutki rosnących cen. - W pewnym momencie ludzie zaczęli narzekać, że ubrania są coraz droższe, że kiedyś można było to samo kupić za 5 zł - opowiada w rozmowie z Wirtualną Polską. - A przecież wiadomo, że teraz lumpeksy są dużo droższe, że to już nie to co kiedyś. Wiele osób notorycznie się targowało o każdą złotówkę. To było najgorsze. Jak nie chciałam dać komuś upustu, to groził mi, że zadzwoni, by poskarżyć się szefowi. Słyszałam, że go zna i wszystko mu powie. Nawet jak opuściłam cenę, to ludzie potrafili burczeć pod nosem, że dana rzecz nie jest tyle warta – relacjonuje. - Bywały sytuacje, kiedy ktoś specjalnie psuł zamek w spodniach, żeby mu je sprzedać taniej. Generalnie ludzie traktowali lumpeks jak chlew, rzucali ubraniami, a do nas podchodzili roszczeniowo i z góry - skarży się.