Straciły włosy przez pandemię. Przybywa osób, które wyłysiały z powodu stresu związanego z COVID-19

- Wystarczy, że pacjent bardzo denerwował się chorobą, nie musiał wcale przechodzić jej ciężko, ale stres był bardzo wysoki. Mechanizm łysienia plackowatego jest bardzo agresywny i szybki, nie do końca jeszcze poznany przez naukowców. W ciągu tygodnia można zupełnie wyłysieć. Włosy wypadają miejscowo tworząc na skórze głowy "placki". Limfocyty niszczą mieszek włosa, to taki błąd interpretacyjny organizmu. Tutaj stosujemy inny sposób - naświetlania emitowane przez system excimerowy. Naświetlamy tylko te miejsca, gdzie jest ubytek włosów. Odpieramy atak, po serii zabiegów widać odrost włosa, dzieje się tak tylko wtedy, gdy zadziałamy od razu. Inaczej terapia przeciąga się do kilku miesięcy. – ostrzega Anna Mackojć.