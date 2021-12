Świąteczne stylizacje 2021. Obejrzyj zdjęcia z wyjątkowej sesji i zainspiruj się!

Kultowa "le petite noir" już dawno została uznana przez projektantów za fundament kobiecej szafy. Nic dziwnego, że podkreśla rangę tak ważnego wydarzenia, jak wigilijna wieczerza. Co roku marki modowe stawiają sobie za cel wymyślenie nowej interpretacji małej czarnej – tym razem proponujemy sukienkę Ochnik z miękkiego materiału, który zapewnia maksimum wygody. Krótki rękaw oraz długość mini to wersja w sam raz do lekkich sandałów Kazar. Do takiej sukienki na spotkanie w rodzinnym gronie warto włożyć czarne rajstopy Gabriella – gładkie, koronkowe lub z groszkowym deseniem. Dopasowany krój sukienki zachęca również, by poszaleć z biżuterią. Tu nie ma potrzeby dozowania czegokolwiek. Jeśli chcesz ożywić ten look, postaw na srebro, złoto, diamenty lub kamienie Apart z kolekcji Stars lub Kolory. Świetnym dodatkiem będzie czerwona kopertówka, w której schowasz potrzebne drobiazgi. Dzięki odpowiednio dobranym detalom wyczarujesz niezwykły efekt finalny.