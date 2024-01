Przypomniał słynną wypowiedź Kaczyńskiego. Komentarz daje do myślenia

Od wielu lat w naszym kraju język jest instrumentem walki politycznej. Szczególnie w czasie kampanii wyborczej można było zauważyć, że politycy przekraczają kolejne granice w krytyce swoich przeciwników. Język zaostrzył się do tego stopnia, że w niektórych wypowiedział dochodziło nawet do dehumanizacji. To znaczące pogorszenie kultury języka nie pozostało bez wpływu na społeczeństwo. Na problem zwrócił uwagę Mariusz Szczygieł.