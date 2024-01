"Dotąd tego nie ujawniałem". Zdecydował się po słowach Pietrzaka

"Jestem czuły na tę retorykę, bo przyznaję - może warto wreszcie to powiedzieć na głos, dotąd tego nie ujawniałem - że w fantazjach pewnych moich korespondentów jestem kierowany do gazu" - napisał Mariusz Szczygieł. Dziennikarz zwrócił się też do obrońców Jana Pietrzaka.