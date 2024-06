"Szkoda na to pieniędzy". Kuratorka oświaty o prezentach dla nauczycieli

Wręczanie upominków nauczycielom na koniec roku szkolnego można nazwać tradycją polskiego szkolnictwa. Okazuje się jednak, że czasem niektóre prezenty mogą wywołać niemałe zamieszanie. Małopolska kurator oświaty wyjawiła, że z niektórymi prezentami nauczyciele dosłownie nie wiedzą, co zrobić.

- Nie ukrywam, że z każdym rokiem jest coraz większe szaleństwo. Ma to swoje dobre i złe strony. Jednak czuję dyskomfort, gdy dostając drogie prezenty, wiem, że nie wszystkich rodziców moich uczniów na to stać i domyślam się, dla niektórych wyłożenie większej sumy pieniędzy bywa problemem - mówiła w rozmowie z Wirtualną Polską Agnieszka Sobolewska, nauczycielka języka polskiego z ponad 30-letnim stażem.

Jak dodała, kiedy dostawała czekoladki, od razu częstowała nimi dzieci. Zdarzało się też, że otrzymywała kwiaty, które potem mogła zasadzić w ogrodzie. - To mnie cieszyło i naprawdę wystarczyło - zaznaczyła.

Jak sprawa z prezentami dla nauczycieli wygląda pod kątem prawa? Jak przeczytamy na portalu prawo.pl, w Kodeksie karnym jest zawarta informacja, że "osoba, która w związku z pełnieniem funkcji publicznej przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą, albo jej obietnicę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 (art. 228 kk)".

Co powyższy zapis ma wspólnego z nauczycielami?

