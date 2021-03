Sznurowane botki. Najlepsze dla dziewczyn z charakterem

Buty z charakterem

Moda na styl vintage, fascynacja subkulturami, poszukiwania indywidualnego stylu. Do tego komfort, wygoda i ten spektakularny efekt błyszczących nitów, ćwieków, suwaków i klamerek – to lubimy w botkach motocyklowych, oryginalnych kowbojkach lub trzewikach stylizowanych na kultowe martensy i glany.

Ćwieki, suwaki i nity – wszystkie chwyty dozwolone

Oryginalne glany i martensy to buty nieco cięższe od naszych propozycji, bardziej przewidywalne. Polecamy lżejsze odpowiedniki, które będą bardziej uniwersalne i będą lepiej się nosić. W wielu przypadkach są bardziej dopasowane do stopy i zgrabniejsze. Inne z kolei będą fantazyjne i oryginalne. Motocyklowe botki czy buty stylizowane na podobne z jeansami i skórzaną ramoneską to zestaw ponadczasowy do kobiet w każdym wieku.