Tak mówi o seksie Polek. "Nic nie zastąpi naszej dłoni"

Alicja Długołęcka, edukatorka seksualna, w swojej rozmowie na łamach "Wysokich Obcasów" analizuje, jak bardzo w ciągu ostatnich 25 lat zmieniło się podejście Polaków i Polek do seksualności. Według niej był to okres pełen przemian, które znacząco wpłynęły na sposób, w jaki kobiety postrzegają swoje ciała, potrzeby i granice.

Długołęcka wyjaśnia, że najbardziej znaczące zmiany zaszły w kontekście wyznaczania granic, szczególnie po fali ruchu Me Too. Expertka uważa, że podejście do przyjemności seksualnej stało się bardziej kompleksowe, a nie ogranicza się jedynie do penetracji.